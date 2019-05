25-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Lichte rookontwikkeling bij deurkozijn laat brandweer uitrukken

Groningen - Een brandgerucht aan de Westerkade in de stad, dat was de melding die de Groninger brandweer vanmiddag om 17:25 uur kreeg.

Iemand zag lichte rookontwikkeling bij een deurkozijn en vekde de brandweer. Toen de brandweer ter plaatse was ging men op onderzoek uit. Vermoedelijk is er in de deurbel kortsluiting ontstaan waardoor deze het hout van het kozijn heeft laten smeulen. De brandweer heeft een nacontrole verricht en heeft het kozijn nat gemaakt. De oorzaak van de lichte rook is onbekend.