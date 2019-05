26-05-2019, Marc Dol & G. Twickler & M. Nuver - 112Gr.

Motorrijder gewond na botsing met auto

Musselkanaal - Een motorrijder is zaterdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de n975 in bij Musselkanaal. De motor kwam ondersteboven tegen een auto tot stilstand.

Door vermoedelijk een voorrangsfout kwam de motorrijder met de automobilist in botsing. Een ambulance kwam ter plaatse om de motorrijder te verzorgen. De motorrijder is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Nadat het politieonderzoek was afgerond heeft bergingsbedrijf Willem Keizer beide voertuigen geborgen.