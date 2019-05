26-05-2019, 112Gr. Remco v/d Berg & Michael Huising

Vaardigheidstoets 1e ronde 112 gewestelijk te Bedum

Bedum - Er waren restauratiewerkzaamheden bezig in en om de Walfriduskerk te Bedum. Hierbij is een explosie ontstaan in de cv-ketel in de toren. Zo begon het zaterdag 25 mei. Er was een mooi scenario bedacht in het centrum van Bedum.