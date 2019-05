26-05-2019, DitisRoden.nl Michel Boekema

Oldtimer de sloot in bij Roderesch

Roderesch - Zondagmiddag is een oldtimer op de Esweg in Roderesch de sloot ingereden. Een automobilist die de inrit van zijn huis wilde oprijden werd over het hoofd gezien door de bestuurder van een oldtimer.

De oldtimer kwam vanaf Nieuw-Roden. De oldtimer moest ineens uitwijken voor de VW en kwam via de boom in de sloot tot stilstand. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.