26-05-2019, Marc Zijlstra 112G.

Ongeval N355 bij Zuidhorn

Zuidhorn - Op de N355 nabij Zuidhorn is zondag om 17:43 uur een auto in de sloot beland nadat deze botste tegen een ander voertuig. Brandweer Zuidhorn en de duikers en de HV kraan werden opgeroepen.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Er was geen sprake van beknelling. De schade was fors aan de voertuigen. Poort heeft de voertuigen geborgen.