26-05-2019, Overig nieuws

The Green Devils uit de Stad weer Kampioen

Groningen - En weer Mogen The Green Devils er een Kampioens titel bijschrijven. Voor de 5e keer op rij zijn The Green Devils uit de Stad Groningen weer Kampioen van de D.O.G.D (Dart Organisatie Groningen Drenthe) Ere divisie geworden Seizoen 2018/2019.