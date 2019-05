27-05-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Premie auto in provincie Groningen gemiddeld het laagst van Nederland

Groningen - Advertorial/ Uit onderzoek van een autoverzekeringssite is nogmaals gebleken dat er grote verschillen zijn in de premiehoogte van de autoverzekering per postcode.

In Zuid-Holland betalen automobilisten de hoogste premie, in Groningen wordt het minst voor de autoverzekering betaalt. Waarom heeft de woonplaats van de automobilist invloed op de autoverzekering? En hoe groot is het verschil?

Verschillen autopremie per provincie

De premie van een autoverzekering is van veel factoren afhankelijk. Zo hebben bijvoorbeeld het gewicht en de leeftijd van de auto invloed op de hoogte van de premie. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het woonadres van de eigenaar van de auto. Voor het eerder genoemde onderzoek zijn er premieberekeningen van verschillende postcodes met elkaar vergeleken. Voor de berekening van deze premie is het gemiddelde genomen van de WA-, WA+ en allriskverzekering. In Groningen betaalt men gemiddeld 53 euro per maand voor de autoverzekering. In Zuid-Holland betaalt men gemiddeld 26 euro meer, namelijk 79 euro per maand. Ook in Noord-Holland betalen automobilisten veel voor hun autoverzekering. Inwoners betalen daar gemiddeld 73 euro per maand. In Friesland en Drenthe is men ook relatief goedkoop uit. Daar ligt de premie gemiddeld op 55 euro. Opvallend is dat inwoners uit Limburg ook diep in de buidel moeten tasten, daar wordt gemiddeld 70 euro per maand betaald.

Waarom betalen automobilisten in Groningen minder premie?

In sommige delen van Nederland is de kans op schade groter. Bijvoorbeeld in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hier wordt ook de meeste schade geclaimd. In grote steden is het namelijk veel drukker op de weg. Daarnaast is het parkeren in grote steden ook vaak een stuk lastiger. Ook andere omstandigheden hebben invloed op de hoogte van de autopremie. Als er in een bepaalde wijk veel sprake is van diefstal, vandalisme, wanbetaling en verkeersongelukken dan zal de premie ook vaak hoger uitvallen.

Nog goedkopere autoverzekering vinden

Uiteraard willen mensen niet onnodig veel betalen om de auto te verzekeren. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop automobilisten kunnen besparen. Bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere verzekeraar of verzekering. Op jaarbasis kan het al snel tientallen euro's schelen als er wordt gekozen voor een nieuwe, goedkope autoverzekering. Daarnaast kunnen mensen hun huidige autoverzekering ook eens kritisch onder de loep nemen. De auto wordt namelijk steeds ouder en ook de premies veranderen regelmatig.

Kijk daarom naar de dekking van de auto. Veel automobilisten hebben een dekking die eigenlijk niet goed bij de leeftijd en de waarde van hun auto past. Voor auto's ouder dan 12 jaar is bijvoorbeeld een simpele WA-verzekering voldoende, terwijl een nieuwe auto beter af is met een allriskverzekering.