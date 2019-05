27-05-2019, Oogtv.nl (Bron) & Patrick Wind 112Gr.

De Actiegroep Code Rood bezet Gasunie (Video)

Groningen - De Actiegroep Code Rood heeft maandagochtend een begin gemaakt met de blokkade van het gebouw van Gasunie in het Stadspark. Er zijn ongeveer twintig actievoerders. Code Rood verwacht later meer mensen. Dat meldt Oogtv.nl.

De aanleiding is de aardbeving van woensdag bij Westerwijtwerd. ‘Op maandag 27 mei zullen wij vanaf 08.00 uur – en zolang als redelijkerwijs mogelijk is – de Gasunie blokkeren en daarmee hun dagelijkse gang van zaken ontwrichten in solidariteit met de Groningers wiens levens ontwricht zijn,’ aldus Code Rood. ‘De tijd voor excuses is geweest. Het is tijd voor daden!”

De actiegroep heeft gekozen voor de Gasunie “omdat deze 100% in handen van de Nederlandse Staat is. De staat blijft immers de gaswinning toestaan, ten behoeve van het nationaal gewin en ten koste van Groningen”. Code Rood blokkeerde in augustus vorig jaar enkele dagen lang het NAM-tankerpark in Farmsum.

De Gasunie heeft het personeel opgeroepen om zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Met toestemming van de Gasunie mochten de actievoerders het terrein op om de ingang te blokkeren.