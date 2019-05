27-05-2019, Persbericht Groningen Seaports & foto

SkyNRG bouwt eerste duurzame kerosine fabriek van Europa

Delfzijl - Het Nederlandse bedrijf SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame brandstof voor de luchtvaart, kondigt vandaag samen met haar partners KLM, SHV Energy en Schiphol de eerste duurzame kerosine productiefaciliteit van Europa aan.

Vanaf 2022 zal de fabriek, die in Delfzijl wordt gebouwd, bijdragen aan een jaarlijkse afname van meer dan 250.000 ton CO2 in de luchtvaart. Hiermee vestigt zich wederom een fabriek in de Chemport Europe regio waar werk gemaakt wordt van het verduurzamen van onze economie. In het productieproces wordt gebruik gemaakt van groene waterstof. De fabriek past daarmee uitstekend in de ambities van Chemport Europe om waterstofhub van Europa te worden. Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof, zoals vorige week bleek op een waterstofsymposium in Groningen.

Groningen Seaports is erg verheugd met de komst van SkyNRG naar Delfzijl. Directeur Cas König: “De komst van SkyNRG versterkt niet alleen onze positie als waterstofhub en energieregio in Europa, maar draagt eveneens bij aan de nationale klimaatdoelen. Bovendien verwachten we substantiële toename van logistieke bewegingen.” Patrick Brouns, gedeputeerde economische zaken provincie Groningen: “De vestiging van SkyNRG draagt fundamenteel bij aan een duurzame noordelijke economie en geeft een boost aan de werkgelegenheid voor onze inwoners. Het is een grote stap naar de groene industrie van de toekomst.”

SkyNRG kiest voor een duurzame vorm van waterstof, gemaakt uit water en windenergie, door een samenwerking aan te gaan met het groene waterstofproject van Nouryon en Gasunie. De fabriek past dan ook naadloos in het duurzame ecosysteem van Chemport Europe. De fabriek is wereldwijd de eerste in zijn soort die speciaal voor vliegtuigbrandstof wordt gebouwd. Enkel rest- en afvalstromen van regionale industrieën, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet, vormen de grondstoffen voor de fabriek. Zowel duurzaamheid van de keten als de bijbehorende producten worden geborgd door certificering vanuit de Roundtable on Sustainable Biomaterials, de hoogste certificeringsstandaard voor biobrandstoffen.

SkyNRG, gesteund door EIT Climate-KIC, brengt met de komst van deze fabriek en groot aantal pioniers samen, die stuk voor stuk gecommitteerd zijn aan de volgende fase van de ontwikkeling van deze supply chain: KLM, SHV Energy, Schiphol, Groeifonds, IFNN, EIT Climate-KIC, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, Technip FMC, Haldor Topsoe, Desmet Ballestra, Susteen Technologies en MBP Solutions.





Over SkyNRG

Het Nederlandse bedrijf SkyNRG is wereldmarktleider op het gebied van duurzame vliegtuigbrandstof en heeft aan meer dan 25 luchtvaartmaatschappijen brandstof geleverd op alle continenten. SkyNRG produceert, mengt en levert duurzame vliegtuigbrandstof, garandeert duurzaamheid door de volledige supply-chain en helpt met het co-financieren van de premium prijs ten opzichte van conventionele fossiele kerosine.

Tegelijkertijd focust SkyNRG op het ontwikkelen van regionale supply-chains die echt duurzame en betaalbare alternatieven bieden voor fossiele brandstoffen. SkyNRG heeft haar operatie gecertificeerd door de RSB en wordt structureel geadviseerd door een onafhankelijke Sustainability Board, die bestaat uit WWF International, European Climate Foundation, Solidaridad Network en de Rijksuniversiteit Groningen. www.skynrg.com