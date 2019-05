27-05-2019, Henk Timmer 112gr. & 112Gr. & Melarno Kraan

Papier in loods bij Eska vat vlam, NL Alert gegeven (Video)

Sappemeer - Bij Eska aan de Noorderstraat in Sappemeer woedt een zeer grote brand in een grote loods.

De brandweer is met veel materiaal aanwezig. Tevens is een eigen bluskanon in het pand in werking getreden. Er is opgeschaald naar zeer grote brand om voldoende water en manschappen te hebben. Er is veel rookontwikkeling, er is een NL Alert uitgegaan.

Tweets @brwGroningen:

Sappemeer: Vanwege de rookontwikkeling hebben we een NL-Alert verzonden. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel mechanische ventilatie uit. Meer info: http://www.blijfuitderook.nl/home

Sappemeer: omdat het om een groot complex gaat en de omvang van het incident nog niet helemaal duidelijk is hebben wij uit voorzorg opgeschaald naar grote brand. Een derde brandweerauto komt ter plaatse.