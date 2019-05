27-05-2019, Patrick Wind 112Gr.

Gaslucht Boterdiep & nieuwe TS 01-1832 in gebruik

Groningen - Op het Boterdiep in Groningen was maandagmiddag om 17:45 uur een melding van een mogelijke gaslekkage. Er hing een lijmachtige lucht. Alles was snel onder controle.