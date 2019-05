28-05-2019, Marcella Werkman 112Gr.

Auto raakt naast de weg bij Leens na ongeval

Leens - Dinsdagavond is een automobilist in een slootje naast de weg geraakt op de Tammenssingel/De Valge in Leens toen deze uitweek Een meisje op een fiets werd geraakt door de Bmw en kwam hard ten val.

Ze is gecontroleerd in een ambulance. In de auto stond een laagje water. Berger Faber heeft de auto geborgen.