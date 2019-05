28-05-2019, Annet Vieregge 112Gr.

Geslaagde oefening bij Airport Oostwold

Oostwold(Oldambt) - Om 19:00 uur dinsdagavond een melding van een oefening op vliegveld Oostwold aan de Polderweg in Oostwold(Oldambt)

Ter plaatse bleek bij het tanken van het vliegtuig brand te zijn uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Zo vlak voor de airshow is het belangrijk om eens te oefenen bij een vliegveld. Het was een geslaagde oefenavond.

Airshow Oostwold is 9 en 10 juni 2019