29-05-2019

Actie op de Grote markt vanwege de pensioenen

Groningen - Een dag na de grote staking in het openbaar vervoer, strijden ook werknemers uit andere sectoren voor een fatsoenlijk pensioen.

Op de Grote Markt vond woensdagmiddag een actiebijeenkomst plaats. Daarnaast wordt er binnen talloze bedrijven een 24-uursstaking gehouden. Meldt Oogtv.nl.

Werknemers uit onder andere de zorg, schoonmaak en industriële sector zullen vandaag strijden voor een beter pensioen. Dit door te staken, of door het bezoeken van een actiebijeenkomst zoals die in Groningen. Niet alleen in Groningen wordt er een bijeenkomst georganiseerd, maar ook in Eindhoven, Arnhem en Den Haag.

“Wij willen dat pensioenen weer geïndexeerd worden”, vertelde Mieke Berends van het FNV aan de OOG Ochtendshow. Ook gaf Berends aan dat in zware beroepen, mensen vaak te lang door moeten werken, terwijl het lichaam dat niet meer volhoud. “Wij willen dat mensen tijdig kunnen stoppen en er regelingen gemaakt moeten worden die mensen de mogelijkheid biedt dat te kunnen doen”.

Berends verwacht dat er snel een reactie komt van het kabinet. “Na deze acties moet Koolmees met een goed verhaal komen naar de bonden”. Als dit niet het geval is, dan zullen de bonden blijven actievoeren.

Woensdagmiddag tussen 11:00-13:00 was de actiebijeenkomst op de Grote Markt.

