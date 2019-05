29-05-2019, Martin Nuver 112Gr.

Wietkwekerij ontmanteld op de Zaagmuldersweg

Groningen - In een bovenwoning aan het Zaagmuldersweg is woensdagmiddag rond 12:00 uur een hennepkwekerij aangetroffen. De apparatuur stond er klaar voor. De planten waren vermoedelijk net geoogst en waren al weg.

De hele middag was een ruimploeg aanwezig om alles te noteren. Ook was Enexis ter plaatse vanwege het stroom af te sluiten. Via de politie volgt later nog een bericht hierover op Facebook.