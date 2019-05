30-05-2019, Gerrie de Groot 112gr

Ravage: Camper verwoest na ongeval op de A7 (Video)

Beerta - De Hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie, ambulance en de traumahelikopter zijn donderdagochtend opgeroepen voor een verkeersongeluk op de A7 tussen Beerta en Winschoten.

Door Een nog onbekende oorzaak raakte een bestuurder van een camper de macht over het stuur kwijt en kwam in de naastgelegen berm terecht. De brandweer moest er aan te pas komen om de bestuurder(s) uit de camper te halen. Het aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over de slachtoffer(s).





Over de ernst van de verwondingen is momenteel nog niks bekend. De A7 (Winschoten richting de Duitse Grens) is tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De camper is volledig kapot en de ravage is ook enorm.