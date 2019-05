30-05-2019, Martin Nuver 112Gr.

Jonge ree zwemt heen en weer in kanaal (Video)

Groningen - Hemelvaartsdag om10:25 uur werd de brandweer opgepiept voor een jonge ree te water in het Van Starkenborgkanaal. Het dier zwombij de Oostersluis in de stad.

Een man enn schippers zagen het dier zwemmen en de rand is 1 meter hoog gemiddeld. Duikers zwommen achter het dier aan en in de sluis kregen ze hem te pakken. Met een vangstok en twee duikers werd hij ana wal gebracht. De Dierenambulance ontfermde zich over het dier en brachten hem naar een opvang om weer wam te worden. Reportage op Dvhn Tv Noord