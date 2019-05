30-05-2019, KNRM

Bemanning en kat Max van zinkend zeiljacht gered

Eemshaven - Afgelopen nacht werd de KNRM net goed en wel in hun eerste slaap, om 00.15 uur gealarmeerd. Er was een ‘Mayday mayday’ (noodoproep) binnengekomen bij het kustwachtcentrum in Den Helder.

De oproep kwam vanaf het zeiljacht ‘Aura’ wat ongeveer 2 mijl boven Borkum zwaar water maakte en dreigde te zinken. Bremen Rescue nam de coördinatie van de reddingsoperatie over van de Nederlandse kustwacht omdat het jacht zich in Duitse wateren bevond.

De ‘Alfried Krupp’ van Borkum en de KNRM Eemshaven werden gealarmeerd en ook een Duitse marine helikopter werd de lucht ingestuurd. In de buurt van het zeiljacht voer de tender ‘Lyra’ van het Nederlands Loodwezen. Zij schoot na het horen van de mayday meteen te hulp om de opvarenden van boord te halen. De vrouw stapte met hun kat over op de Lyra maar de schipper weigerde in eerste instantie het jacht te verlaten omdat hij wilde blijven proberen het jacht leeg te pompen om zinken te voorkomen.

Een uur na de alarmering was ook de KNRM ter plaatse evenals de ‘Alfried Krupp’ die meteen dochterboot ‘Glückauf’ lanceerde. De situatie aan boord van het zeiljacht verslechterde en de schipper werd van boord gehaald. Samen met de vrouw en kat werd hij overgezet op de ‘Glückauf’. Wij brachten onze pompen aan boord van het zeiljacht en gingen de strijd met het water aan. Maar het water kwam zo hard binnen dat er geen redden meer aan was en ze het jacht moesten laten gaan.

We voeren met de ‘Alfried Krupp’ mee naar Borkum waar het Nederlandse echtpaar aan ons werd overgedragen. Ondertussen werd het reddingstation in de Eemshaven klaargemaakt om de schipbreukelingen op te vangen. Het echtpaar maakte het goed waardoor medische zorg niet nodig was. Het begon alweer licht te worden toen we met het echtpaar en hun kat in de Eemshaven aan kwamen. We boden hen een warme douche, droge kleding, iets te eten en drinken en een slaapplaats aan waarna ze met elkaar besloten even een paar uurtjes te gaan slapen.

Aan het begin van de middag kwamen familieleden de man, vrouw en rode kater ‘Max’ ophalen van het reddingstation. Waarschijnlijk wordt het jacht binnenkort gelicht en geborgen door een bergingsbedrijf.