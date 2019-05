31-05-2019, Gerrie de Groot video 112Groningen.nl & Henk Timmer & Michael Huising 112Gr.

Uitslaande schuurbrand in Onstwedde (Video)

Onstwedde - Vrijdagmorgenrond 10:40 uur is er een schuurbrand aan de Vledderhuizen in Onstwedde ontstaan. Omdat de brand uitslaand is heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand.

Er was veel rookontwikkeling. Hierdoor komen extra brandweerwagens ter plaatse. Er bevinden zich geen personen meer in het pand. Dat laat de brandweer weten via Twitter. Er was geen redden meer aan, het ging erg snel. Om 11:30 uur was de brand onder controle. De schuur is volledig verloren. Dvhn