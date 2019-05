31-05-2019, Oogtv.nl (Bron) & Youtube video Waldnet.nl

Politie arresteert met getrokken wapens Groninger in Friesland

Earnewâld - Donderdagmiddag is in de buurt van Earnewâld een vijfenveertigjarige Stadjer gearresteerd op verdenking van verboden wapenbezit. Dat meldt Oogtv.nl via Waldnet.nl.

Hij werd samen met een andere man uit Assen (48) door agenten met getrokken wapens in de boeien geslagen. Volgens Waldnet kwam de politie het duo op het spoor nadat een omstander de twee heren in Leeuwarden met een vuurwapen had gezien. Na de arrestatie van het duo werd in de tuin van een woning in de buurt van de aanhouding een vuurwapen aangetroffen. Of dit wapen bij de verdachten hoort is nog niet duidelijk.