31-05-2019, Redactie - 112Groningen.nl

NL-Alert controlebericht op 3 juni

Groningen/ Nederland - De overheid zendt aanstaande maandag 3 juni om 12:00 uur in heel Nederland een NL-Alert controlebericht uit. Wie het controlebericht op zijn of mobiel ontvang, heeft zijn of haar telefoon juist ingesteld.

NL-Alert nu ook op digitale vertrekborden

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo kan NL-Alert nu ook worden getoond op digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro en kunnen apps van derden NL-Alert pushnotificaties delen. Ook is NL-Alert vanaf 3 juni te zien op diverse digitale reclamezuilen van winkels in Groningen.

Wel of niet ontvangen?

Op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht is NL-Alert al ingesteld. Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat de overheid op 3 juni verzendt, kun jij checken of jouw mobiel goed is ingesteld. Ontvang jij het controlebericht niet? Ga naar de instelhulp op nl-alert.nl en stel je mobiel in. Ontvang jij het controlebericht wel, dan is jou telefoon goed ingesteld.

Hoe weet ik dat het om een controlebericht gaat?

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Het controlebericht bevat de volgende tekst:



“NL-Alert 03-06-2019 12:00: CONTROLEBERICHT. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl”

Controlebericht gemist

Heeft u het controlebericht gemist?

Het volgende controlebericht zal op 2 december 2019 om 12:00 uur worden uitgezonden door de overheid.

Wilt u meer informatie over NL-Alert, klik dan op de onderstaande link:

www.nl-alert.nl