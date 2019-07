01-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Eerste bonnen van €95,- een feit

Groningen/ Nederland - Als je vanaf vandaag maandag 1 juli wordt betrapt op appen, bellen of je telefoon vasthouden op de fiets, krijgt een boete van €95,- euro.

Het bedrag van de boete is afgestemd op andere sancties die al gelden voor verkeersovertredingen.

Zo kost voor fietsers rijden onder invloed momenteel 100 euro, rechts inhalen en door rood licht rijden 95 euro. Een stopteken van de politie negeren is substantieel duurder: 150 euro. Bij al deze bedragen komen nog administratiekosten.





Het wordt per 1 juli sowieso verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. De term ‘mobiel elektronisch apparaat’ is ruimer dan de huidige term ‘mobiele telefoon’ om alvast rekening te houden met de toekomst.

Update 01-07-19 De eerste bonnen zijn al uitgeschreven maandagmorgen.