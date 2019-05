31-05-2019, Michael Huising - 112Gr

Brandweer redt papegaai uit boom

Meeden - Brandweer Veendam werd eerder vanavond gevraagd een dier in nood te helpen aan de Hereweg.

Ter plaatse bleek een papegaai hoog in een boom te zitten en die wilde niet naar beneden komen. De eigenaar van de vogel ging mee in de hoogwerker van de brandweer en wist hem zonder problemen te pakken. Op de schouders van het baasje liftte de vogel mee naar beneden, waarna hij veilig in huis werd gebracht