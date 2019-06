31-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & P. Wind

Wasdroger vat vlam in portiekflat, bewoners geëvacueerd

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagavond omstreeks 22:30 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Van Julsinghastraat in de Meeuwerderwegbuurt.

In een woning van een portiek flat was brand uitgebroken in een wasdroger. De brandweer heeft de machine geblust en naar buiten gebracht.

Door de brand is de portiek tijdens ontruimd en stonden tientallen mensen op straat. Bij de brand vielen geen gewonden. Door de brand is er in de woning schade ontstaan. Hoe de machine vlam heeft gevat is onbekend.