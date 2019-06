01-06-2019, https://green-trail.nl/ info & Redactie & 112Gr. foto`s

Green Trail lopers voorkomen`ramp` bij Hoendiep

Hoogkerk - Lopers van de Green Trail loop hebben vrijdagavond rond 20:30 uur op het Hoendiep nabij de suikerunie in Hoogkerk een ramp voorkomen. Een drietal getuigen belden afzonderlijk van elkaar de redactie. Zaterdag gaan we bij de politie bevestiging vragen.

Een elektrische bus reed terug richting Groningen , met ongeveer 50 tot 80 man aan boord aldus een schatting. Toen opeens de chauffeur een epileptische aanval kreeg. Hij viel achter zijn stuur weg en er was paniek in de bus. Een aantal lopers grepen in en de elektrische handrem werd geactiveerd, net op tijd. De passagiers waren behoorlijk geschrokken.

De bus bleef naar verluid aldus de getuigen een paar meter(4 meter) van het Hoendiep af stilstaan, daarmee voorkwamen ze een ramp. Je moet er niet aan denken dat een volle gelede bus `de plomp` in gaat , aldus 1 van de drie getuigen. Dan was de ramp niet te overzien geweest. Het verhaal controleren we zaterdag bij de persvoorlichter van de politie. Ook hebben we foto`s.

Het evenement zelf:

Voor het vierde jaar op rij het evenement The Walkthrough, met op vrijdagavond 31 mei 2019 vanaf 19:00 uur (eerste startgroep), een speciale editie: The Green Trail!

Het hardloopevenement, georganiseerd door energiecoöperatie Grunneger Power en Stichting The Walkthrough, heeft een groene insteek. Sportievelingen maken kennis met duurzaamheidsprojecten in Groningen Stad en Hoogkerk. Het evenement neemt deelnemers mee op een bijzondere route door en langs een reeks van duurzame initiatieven en bedrijven in Groningen. Het parcours voert door de Stad, industrie en natuur. In 7 kilometer (iets meer dan 4 mijl) rennen de deelnemers van de EM2 Venue Groningen en Rebel Rebel Hostel, via de akkers van Terra Next, over de Groningse vloeivelden en door de SuikerUnie om uiteindelijk te finishen op Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk.

Met nog een paar extra pareltjes en verrassingen onderweg. Met een programma bij de start, onderweg en aan de finish, de inzet van fotografen op diverse plekken en de inzet van elektrische bussen van finish naar de start is het evenement compleet. Bron