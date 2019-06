01-06-2019, Joey Lameris 112Gr.

Paard uit sloot gehaald bij Sprikkenburg

Groningen - Zaterdagmorgen om 11:08 uur de melding van ` Dier te water (vee)`aan het Sprikkenburg in Groningen. Nabij de Paddepoelsterweg lag een paard in een slootje. Het was een forse klus op deze zomerse dag.