Motorrijder gewond na ongeval in binnenstad

Groningen - Op het Gedempte Zuiderdiep inde stad van Groningen is zaterdagmiddag om 12:15 uur een motorrijder gewond geraakt. Deze botste tegen een auto aan. De oorzaak is nog onbekend.

De bestuurder van de motor is naar het Umcg gebracht voor behandeling. De VOA heeft het ongeval op papier gezet. Poort en Logix hebben de auto en motor geborgen.