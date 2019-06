01-06-2019, Joey Lameris 112Gr.

112Kort: Ongeval Marsstraat Groningen

Groningen - Op de Neptunusstraat/ Marsstraat is zaterdagmiddag een auto en een fietser met elkaar in aanraking gekomen.

Een persoon is even nagekeken door een verpleegkundige in een ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De politie handelde de zaak verder af.