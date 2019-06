02-06-2019, Marc Dol & G. Twickler - 112Gr.

Automobilist komt met de schrik vrij na ongeval

Ter Apelkanaal - Op de Boswijklaan langs de N366 tussen Ter Apelkanaal en Musselkanaal is zondagochtend een auto tegen een boom gebotst.

De bestuurder is in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse omdat er na het ongeval sprake was van rookontwikkeling uit de auto. Het is niet bekend hoe de auto tegen de boom heeft kunnen botsen.

Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft het zwaarbeschadigde voertuig geborgen.