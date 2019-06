02-06-2019, Michael Huising - 112groningen

Gewonde na buitenbrand

Drouwenermond - Achter een woning aan de Noorderblokken in Drouwenermond is zondagmiddag brand ontstaan in de bosjes

Bij deze brand is een persoon gewond geraakt. De brandweerkorpsen van Tweede Exloërmond en Gasselternijveen kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden.