02-06-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen

Auto brandt uit, bestuurder spoorloos

Finsterwolde - Aan de Kerkeweg in Finsterwolde is zondagavond brand uitgebroken in een auto. De bestuurder van de auto was nergens te bekennen.

De brandweer van Finsterwolde heeft de brand geblust. Het voertuig is volledig uitgebrand. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.