15-06-2019, Redactie & https://www.gevangenismuseum.nl/activiteiten/bajesdag/

Zaterdag 15 juni Bajesdag 2019 in Veenhuizen (Video)

Veenhuizen - Het Gevangenismuseum organiseert zaterdag 15 juni 2019 de grote Bajesdag. Bezoekers kunnen dan ervaren wat er gebeurt als je de wet overtreedt; van politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating én daarna.

Bekogel de gevangenis-ME, maak een rondrit in een echte cellenbus, laat je besnuffelen door een drugshond, woon een echte rechtszaak bij of neem een kijkje in een echte gevangenis. En natuurlijk kun je ook rondkijken in het museum.

Wist je dat gedetineerden van alles produceren in de gevangenis? Exclusief voor de Bajesdag opent het Arbeidscomplex van gevangenis Esserheem de deuren. Leer alles over leven en werken achter de tralies. Neem ondertussen ook een bakje Bajessoep met prei, geteeld door het agrarisch bedrijf van de gevangenis. Een boeiend dagje uit voor het hele gezin!