03-06-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

`Bult met fietsen` in Zuidbroek (Video)

Zuidbroek - Onbekenden hebben in de fietsenstalling op het treinstation van Zuidbroek allerlei fietsen op een hoop gegooid. Het leek wel op een bult grofvuil of oud ijzer. Diverse fietsen zijn daarbij ernstig beschadigd.

Wie hier achter zit is nog niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan. Omstanders keken verbaasd op. `Het zal je fiets maar zijn`! Dvhn Tv Noord