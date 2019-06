06-06-2019, Oogtv.nl (Bron) & Politie & Youtube bron

Verdachte steekpartij Peperstraat meldt zich

Groningen - De politie heeft maandagmiddag beelden vrijgegeven van een verdachte die vermoedelijk betrokken was bij een steekpartij in de Peperstraat op 11 april jl. Het slachtoffer, een 29 jarige inwoner van Goor, raakte hierbij zwaargewond. Meldt Oogtv.

Vlak na het steekincident werd al een verdachte aanhouden op het Damsterdiep. Deze bleek niks met het incident te maken te hebben en is inmiddels vrijgelaten. Maandagmiddag gaf de politie echter videobeelden vrij van de vermoedelijke dader.

Weet u wie deze man is of heeft u informatie, bel dan direct met de politie. De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.

Update: Deze beelden hebben we verwijderd. Een 37-jarige man uit Groningen herkende zichzelf op de beveiligingsbeelden en heeft zich gisteravond gemeld bij het bureau aan de Rademarkt. Hij is aangehouden en zit vast voor verhoor.

