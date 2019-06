04-06-2019, Marcella Werkman 112Gr.

Motorrijder uit de bocht bij Ulrum

Ulrum - Een motorrijder is dinsdagavond om 19:55 uur gewond geraakt bij de Leensterweg bij Ulrum.

Hij vloog uit een bocht en kwam in een berm terecht. De toedracht is niet bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling.