05-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Decathlon Sontplein officieel geopend voor publiek

Groningen - Op het Sontplein in Groningen werd woensdagmiddag de Decathlon feestelijk geopend voor publiek. Decathlon is een grote winkel voor veel verschillende sporten, kampeer, en trektocht spullen.

Om 12:00 uur werden de eerste mensen verwelkomd in de gloednieuwe winkel.







Tijdens de opening werd er ook een sportdag gehouden, deze begon om 13 uur met verschillende sporten zoals voetbal, honkbal en basketbal.



De Decathlon op het Sontplein in Groningen is een van de grootste van Nederland. In de winkel biedt Decathlon zo'n 70 sporten aan.