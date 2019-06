04-06-2019, Oogtv.nl (Bron) en Dvhn info

Jongens van 12 en 13 jaar aangehouden voor brandstichting kinderopvang

Groningen - De politie heeft dinsdagochtend twee jongens van twaalf en dertien jaar gearresteerd in verband met de brand in een kinderopvang aan de Adriaan van Ostadestraat in de wijk Kostverloren op Goede Vrijdag. Zegt Oogtv.nl