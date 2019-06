04-06-2019, DitisRoden.nl

Motorrijder gewond geraakt in Roden

Roden (Dr.) - Dinsdagmiddag om 16:45 uur is een motorrijder gewond geraakt op de 1e Energieweg in Roden.

De motorrijder is met een auto in aanraking gekomen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ons niet bekend. De motorrijder is met onbekende letsel overgebracht naar het ziekenhuis.