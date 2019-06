05-06-2019, Marc Dol - 112Gr.

Automobilist botst tegen wegversmalling

Stadskanaal - Een automobilist is dinsdagavond gewond geraakt nadat bij op de Europalaan in Stadskanaal tegen een wegversmalling is gebotst.

Het ongeval trok veel bekijks onder de omwonenden. De automobilist is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto geborgen. Waardoor de automobilist tegen de wegversmalling is gebotst is niet bekend.