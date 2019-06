05-06-2019, Martin Nuver 112Gr.

Boom valt op auto in de Mozartstraat (Video)

Groningen - Rond middernacht viel in de Mozartstraat in de stad een boom op een auto. De schade was groot.

Even dacht de politie dat er nog iemand in de auto zat en riep de brandweer op. De brandweer heeft de boom in mootjes gezaagd. De eigenaresse bleek thuis te zijn.