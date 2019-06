05-06-2019, Martin Nuver 112Gr.

Boom op auto Taco Mesdagstraat Groningen

Groningen - In de Taco Mesdagstraat is vannacht een grote boom op een auto gekomen. De brandweer was lange tijd bezig om de boom weg te zagen. De politie moest eerst andere kentekenhouders bereiken om andere auto`s te verplaatsen.

De auto is total loss. In korte tijd heeft het noodweer in de stad veel schade aangericht.