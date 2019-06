05-06-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandweer en gemeente druk met stormschade meldingen

Groningen - De ene stormschade melding naar de andere, de Groninger brandweer had het er vannacht maar druk mee. Door de storm van afgelopen nacht moest de brandweer in de provincie Groningen tientallen keren uitrukken.

Volgens de brandweer kregen zij 40 tot 50 meldingen van stormschade.

Niet alleen de brandweer heeft het druk met stormschade meldingen, ook de gemeente Groningen is al de hele dag bezig om onderandere loshangde takken te verwijderen.





Het noodweer vannacht was kort, maar hevig. Er gingen diverse bomen om in de stad of werden ontworteld. Sommige bomen kwamen op auto’s terecht, zo ook in de Mozartstraat in de stad (Zie onderstaande Video).