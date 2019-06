05-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & bron DvhN

Ruiten gesneuveld na aanslag op woning

Groningen - In de nacht van 18 mei werd er in de Robert Schumanstraat in de wijk Hoornsemeer een 'aanslag' gepleegd op een woning.

De ruiten van de woning werden midden in de nacht kapot gemaakt door een nog onbekend voorwerp.

Het voorwerp werd op een ruit van de woning vastgemaakt waarna een explosie volgde. De politie onderzocht om wat voor voorwerp het ging maar door de ontploffing is dat nauwelijks meer te onderzoeken.





De bewoners van de woning bleven tijdens de 'aanslag' ongedeerd. De dader of daders zijn volgens de politie nog spoorloos.



Na het incident is de politie gestart met een buurtonderzoek. Ook werden er camerabeelden bekeken.