Winkel Westerhaven kort ontruimd vanwege kortsluiting

Groningen - Een winkel aan de Westerhaven is woensdagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een kortsluiting. Niemand raakte gewond. Aldus Oogtv.nl

De melding van een winkelbrand kwam rond 19.25 uur bij de brandweer binnen die daarop ter plaatse kwam met een bluswagen en een hoogwerker. Bij aankomst was de winkel al ontruimd en stonden klanten en medewerkers voor het pand. “Wij zijn de winkel binnengegaan en hebben een controle uitgevoerd”, vertelt Harmen Kuijer van de Groninger brandweer. “Bij die controle hebben we niets aangetroffen.

We kregen van medewerkers te horen dat ze een brandgeur roken. We hebben het vermoeden dat dit gekomen is door kortsluiting. Bij de controle hebben we onder andere een warmtebeeldcamera ingezet om te kijken of er ergens vuurhaarden te bekennen waren. Dit bleek niet het geval.”

De eigenaar van de winkel gaat de oorzaak van de kortsluiting herstellen. Binnen een kwartier keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.