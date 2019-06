05-06-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Buitenbrand in Beerta snel geblust

Beerta - Een buitenbrand woensdagavond bij het Sportterrein aan de Hoofdstraat in Beerta. Het ging om een omgevallen boom.

De stam had vlam gevat. De veroorzaker was niet meer ter plaatse. De brand was snel geblust.