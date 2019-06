05-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver & P. Wind

Duikers halen man uit koude water in binnenstad

Groningen - De brandweer heeft woensdagavond een persoon uit het water gered. Hij dreef op een luchtbedje en was wat verward. Veel toechouwers keken toe vanaf de brug.

De man viel van zijn luchtbed af en was koud. Omstanders belden 112. Duikers van de brandweer hebben de man uit het water gehaald. “Hij is behandeld door ambulancemedewerkers in een ambulance” meldt de correspondent ter plaatse.

Dvhn

Tv Noord