05-06-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Tientallen woningen ontruimd na vreemde lucht

Groningen - De brandweer kreeg woensdagavond rond 18:45 uur de melding van een mogelijk gaslekkage bij een woning aan de Helene Swarthlaan in Groningen.

Bewoners van een woning roken een sterke lucht wat op gas leek, ze vertrouwden het niet en alarmeerde de brandweer.



De brandweer is ter plaatse gekomen om metingen te doen.

De brandweer heeft bij de eerste metingen geconstateerd dat de lucht mogelijk een CO lucht was.



Toen de brandweer verder onderzoek ging doen kwam men er achter dat de lucht uit het rioolstelsel kwam.



De brandweer is nog tot ongeveer 23 uur ter plaatse geweest om te kijken hoe de lucht het snelste te verdrijven is. De bewoners mochten rond 21 uur weer terug keren naar hun woning.