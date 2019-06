05-06-2019, Marc Dol - 112Gr.

Korte brand bij metaalbewerker

Stadskanaal - Bij een metaalbewerker aan de Veenstraat in Stadskanaal heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed.

De brandweer kreeg rond 14.20 uur een melding van deze brand, die volgens omstanders in een acetyleenfles woedde. Het vuur was snel onder controle. Waardoor de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.