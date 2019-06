06-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Uitslaande brand Boterdiep Groningen (Video)

Groningen - Om 11:48 uur is bij het Boterdiep in de stad een forse brand ontstaan bij een woning. Er was veel rookontwikkeling na het uitbreken.

De forse dakbrand was snel onder controle. De schade is fors. Niemand raakte gewond. De weg is tijdelijk volledig afgesloten. Tv Noord Dvhn