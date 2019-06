06-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politie houd controle bij RDW

Groningen - De politie heeft donderdagavond in samenwerking met de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) een controle gehouden bij het RDW station aan de Rouaanstraat.

De politiemotoren haalden automobilisten van de weg met onder andere gepimpte auto's.

Deze werden meegenomen naar het RDW. Daar werden de auto's grondig nagekeken. Het is onbekend of er ook auto's in beslaggenomen zijn.